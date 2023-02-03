Григорий Рапота и Олег Мельниченко посетили «Кванториум НЭЛ» и ПГУ Общество

Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Рапота и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетили с рабочим визитом «Кванториум НЭЛ» и госуниверситет.

Фото: Pnzreg.ru

Наставник направления «Биоквантум» Юна Тимирбаева сообщила, что за время работы в «Кванториуме» побывали представители многих регионов России и девяти стран мира, и рассказала о реализации масштабного проекта «Арктика».

«Мы гордимся этим проектом. Министерством просвещения Российской Федерации он признан лучшей практикой», — пояснила она.

«В наших планах — принять участие в форуме, который будет проходить в Узбекистане», — добавила Юна Тимирбаева.

Григорий Рапота предложил развить идею, включив в проект технологию строительства железной дороги, которая могла бы работать в условиях вечной мерзлоты.

Также сенатору и губернатору показали современную модель печки-буржуйки. Такие обогреватели уже успели хорошо зарекомендовать себя в полевых условиях, работая при отсутствии электроэнергии в автономном режиме. Их уникальность состоит в том, что они обогревают почти в два раза дольше, чем существующие аналоги.

Глава региона подчеркнул, что подобные агрегаты из Пензенской области с наступлением холодов начали отправлять в зону проведения специальной военной операции.

«Мы сделали печи на дизельном топливе — палаточные варианты — удобные, мобильные, легкие, с хорошей теплоотдачей. [...] Отправляем их нашим бойцам», — сказал Олег Мельниченко.

Григорий Рапота положительно оценил разработки юных пензенцев, предложил помочь получить им новые контакты для реализации продукции, в том числе в районах Крайнего Севера.

Ребята, занимающиеся техническим и естественно-научным творчеством на базе «Кванториума», презентовали проекты в сфере промышленного дизайна, информационных технологий и бионаправления.

В Пензенском государственном университете Григорий Рапота и Олег Мельниченко провели встречу с профессорско-преподавательским составом. Они обсудили вопросы международных отношений, развития науки и образования и другие темы, сообщает пресс-служба облправительства.