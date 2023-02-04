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Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 84-й годовщиной образования Пензенской области

09:45 | 04.02.2023 | Общество

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Пенза, 4 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 84-й годовщиной со дня образования Пензенской области, которая отмечается 4 февраля.

Олег Мельниченко поздравил жителей региона с 84-й годовщиной образования Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во все времена Сурский край был и остается одним из надежных оплотов государства. Пензенцы достойно служат Отечеству, работают на укрепление суверенитета нашей страны. Как город трудовой доблести Пенза сохраняет и приумножает лучшие традиции предшествующих поколений», — отметил глава региона.

«Наш регион сегодня — признанный промышленный, сельскохозяйственный, культурный и спортивный центр. Благодаря добросовестному труду земляков область динамично развивается, уверенно наращивает свой экономический потенциал, реализует масштабные проекты, успешно решает социально значимые задачи. Убежден, что совместными усилиями мы выйдем на новые рубежи созидательных свершений!» — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, счастья и удачи, а региону — всестороннего благополучия и процветания.

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