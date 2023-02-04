Валентина Матвиенко поздравила жителей региона с 84-й годовщиной образования Пензенской области Общество

Пенза, 4 февраля 2023. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей региона с 84-й годовщиной образования Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это праздник всех, кто считает Пензенскую область своей малой родиной, связал с ней свою судьбу и делает все возможное для ее развития и процветания», — говорится в поздравлении Валентины Матвиенко, направленном в адрес губернатора Олега Мельниченко в субботу, 4 февраля.

В нем отмечается значительный вклад пензенцев в становление государства, а также проявленные ими патриотизм и мужество на полях сражений, деятельность по сохранению культурного наследия и природных богатств.

«За прошедшие годы в регионе созданы крупные индустриальные и сельскохозяйственные предприятия, ставшие гордостью нашей страны, запущены производственные линии по выпуску уникальной продукции оборонно-промышленного комплекса», — подчеркивается в поздравлении спикера верхней палаты российского парламента.

В тексте обращается внимание на то, что в субъекте федерации планомерно решаются приоритетные социально-экономические задачи, наращивается инвестиционный потенциал, совершенствуются механизмы государственной поддержки предпринимательских инициатив, реализуются масштабные проекты в различных сферах.

«Уверена, что органы государственной власти Пензенской области продолжат всемерно способствовать повышению уровня жизни людей, дальнейшему развитию региона», — цитирует поздравление Валентины Матвиенко пресс-служба облправительства.