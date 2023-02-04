19:35:02 Суббота, 4 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Валентина Матвиенко поздравила жителей региона с 84-й годовщиной образования Пензенской области

10:16 | 04.02.2023 | Общество

Печать

Пенза, 4 февраля 2023. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей региона с 84-й годовщиной образования Пензенской области.

Валентина Матвиенко поздравила жителей региона с 84-й годовщиной образования Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это праздник всех, кто считает Пензенскую область своей малой родиной, связал с ней свою судьбу и делает все возможное для ее развития и процветания», — говорится в поздравлении Валентины Матвиенко, направленном в адрес губернатора Олега Мельниченко в субботу, 4 февраля.

В нем отмечается значительный вклад пензенцев в становление государства, а также проявленные ими патриотизм и мужество на полях сражений, деятельность по сохранению культурного наследия и природных богатств.

«За прошедшие годы в регионе созданы крупные индустриальные и сельскохозяйственные предприятия, ставшие гордостью нашей страны, запущены производственные линии по выпуску уникальной продукции оборонно-промышленного комплекса», — подчеркивается в поздравлении спикера верхней палаты российского парламента.

В тексте обращается внимание на то, что в субъекте федерации планомерно решаются приоритетные социально-экономические задачи, наращивается инвестиционный потенциал, совершенствуются механизмы государственной поддержки предпринимательских инициатив, реализуются масштабные проекты в различных сферах.

«Уверена, что органы государственной власти Пензенской области продолжат всемерно способствовать повышению уровня жизни людей, дальнейшему развитию региона», — цитирует поздравление Валентины Матвиенко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом Житель Нижней Елюзани угрожал топором односельчанину
В Пензе «Лыжня России» пройдет на Олимпийской аллее В Пензенской области за сутки подтверждено 57 случаев заражения коронавирусом
В Сосновоборском районе выявлен факт незаконной рубки сухостойных деревьев В Пензе водитель «Datsun on-DO» сбил пешехода
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама