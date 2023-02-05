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По случаю 74-летия Пензенской области состоялись торжественные регистрации брака и рождения детей

12:07 | 05.02.2023 | Общество

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Пенза, 5 февраля 2023. PenzaNews. Торжественные регистрации брака и рождения детей состоялись в минувшую субботу, 4 февраля, по случаю 74-й годовщины со дня образования Пензенской области.

По случаю 74-летия Пензенской области состоялись торжественные регистрации брака и рождения детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Зарегистрировано 23 брака. Церемонии бракосочетания проведены по особому сценарию — в залах регистрации под музыкальное сопровождение, также специалисты органов ЗАГС рассказали брачующимся и гостям, чем знаменателен этот день», — говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В нем добавляется, что было зарегистрировано рождение 20 детей.

«Сотрудники отделов ЗАГС поздравили родителей, пожелали, чтобы жизнь их малышей была полна приятных подарков судьбы и чтобы они были счастливы на родной земле, так как их успех — это достойное будущее нашей области и страны», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что каждая семья, помимо свидетельства о рождении ребенка, получила поздравительный адрес губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

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