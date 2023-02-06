Под Пензой возбуждено дело по информации СМИ об отсутствии у ребенка с травмой ноги возможности воспользоваться лифтом в больнице Общество

Пенза, 6 февраля 2023. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ после появления в СМИ информации о том, что в Бессоновке Пензенской области 11-летний мальчик с травмой ноги был вынужден на коленях взбираться по лестнице на четвертый этаж больницы, где расположен рентген-кабинет, для проведения ему необходимого обследования, поскольку лифт не работал.

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«По данным следствия, в день обращения ребенка в сопровождении матери в бессоновскую районную больницу лифт был отключен. [...] По имеющейся информации, мальчику в лечебном учреждении оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников больницы, отвечающих за организацию работы лифта, а также обеспечение безопасности жизни и здоровья пациентов при оказании им медицинской помощи в круглосуточном режиме», — сказано в тексте.