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Пенза едва не лишилась многих монументов из-за небрежности ответственных лиц — Олег Мельниченко

12:21 | 07.02.2023 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что из-за небрежности ответственных лиц Пенза едва не лишилась многих монументов, в числе которых памятник «Первопоселенец» и стела «Ласточка».

Пенза едва не лишилась многих монументов из-за небрежности ответственных лиц — Олег Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из-за небрежности ответственных лиц Пензы в прошлом в настоящем мы едва не лишились многих городских монументов. Это и главный символ Пензы — памятник Первопоселенцу, и знаменитый арбековский самолет — памятник истребителю-перехватчику Су-9, и стела «Ласточка», и инсталляция-надпись «Пенза» на Юбилейной площади — всего 8 объектов. Все эти памятники находились на балансе СМУП «Пензалифт», бывшие владельцы которого довели организацию до банкротства. Соответственно, все наши городские объекты оказались в конкурсной базе, которая должна была распродаваться для покрытия долгов организации. Благодаря оперативной реакции на происходящее главы Пензы Александра Николаевича Басенко мы смогли исправить ситуацию», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 7 февраля.

Он уточнил, что «теперь все наши памятники переведены на баланс «Пензавтодора».

«Финансировать содержание объектов будет муниципалитет, а сотрудникам организации нужно будет следить за их состоянием: проводить ремонт, заниматься благоустройством», — пояснил Олег Мельниченко.

«Благодарю Александра Николаевича за проделанную работу, благодаря ему нам удалось сохранить наше культурное наследие. Отмечу, что организационная форма «Пензавтодора» в принципе не предполагает возможности банкротства. Это полностью исключает возможность повторения подобной истории», — добавил губернатор.

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