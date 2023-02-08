Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки Общество

Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки.

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«Ключевым драйвером развития в современном мире служат формирование эффективной инновационной среды, эффективная поддержка научных центров, перспективных исследований, талантливой молодежи. Особое значение развитие научной мысли, разработка современных технологических программ, выпуск конкурентоспособной продукции приобретает в условиях санкций, оказываемых со стороны ряда стран Запада. В центре внимания — информационно-телекоммуникационные технологии, новации в строительстве, приборо- и машиностроении, сельском хозяйстве», — отметил глава региона.

«Замечательно, что современное поколение деятелей науки Сурского края сохраняет и приумножает достижения своих славных предшественников. Реализованные вами проекты находят применение на практике, придают мощный импульс дальнейшему укреплению экономического потенциала Пензенской области», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал ученым крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.