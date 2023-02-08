05:03:41 Четверг, 9 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки

09:14 | 08.02.2023 | Общество

Печать

Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки.

Олег Мельниченко поздравил ученых с Днем российской науки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ключевым драйвером развития в современном мире служат формирование эффективной инновационной среды, эффективная поддержка научных центров, перспективных исследований, талантливой молодежи. Особое значение развитие научной мысли, разработка современных технологических программ, выпуск конкурентоспособной продукции приобретает в условиях санкций, оказываемых со стороны ряда стран Запада. В центре внимания — информационно-телекоммуникационные технологии, новации в строительстве, приборо- и машиностроении, сельском хозяйстве», — отметил глава региона.

«Замечательно, что современное поколение деятелей науки Сурского края сохраняет и приумножает достижения своих славных предшественников. Реализованные вами проекты находят применение на практике, придают мощный импульс дальнейшему укреплению экономического потенциала Пензенской области», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал ученым крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

Читайте также
Руслан Кабаев назначен прокурором Бековского района В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом
В Новонадеждино сгорел пристрой к дому: один человек погиб, один пострадал В Пензе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
В Пензенской области водитель с признаками опьянения пытался дать взятку сотруднику полиции, возбуждено дело В Пензенской области за сутки подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама