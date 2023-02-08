Владимир Мутовкин поздравил ученых с профессиональным праздником Общество

Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил ученых с Днем российской науки.

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«Сохраняя престиж отечественного образования, продолжая эстафету, начатую учеными прошлых поколений, вы во многом способствуете развитию экономики и повышению благосостояния своих сограждан. Уверен, что российское научное сообщество будет и впредь вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, и мы, как и прежде, будем гордиться достижениями наших ученых и их фундаментальными трудами и разработками», — отметил спикер гордумы.

«От всей души желаю всем представителям научного сообщества нашего города крепкого здоровья, счастья, мира, добра, новых открытий, ярких результатов и успехов на трудовом поприще на благо развития и процветания нашей Родины — России! Пусть в ваших сердцах всегда горит неугасаемый огонь научных познаний!» — добавил Владимир Мутовкин.