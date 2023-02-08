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Владимир Мутовкин поздравил ученых с профессиональным праздником

10:08 | 08.02.2023 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил ученых с Днем российской науки.

Владимир Мутовкин поздравил ученых с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сохраняя престиж отечественного образования, продолжая эстафету, начатую учеными прошлых поколений, вы во многом способствуете развитию экономики и повышению благосостояния своих сограждан. Уверен, что российское научное сообщество будет и впредь вносить весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, и мы, как и прежде, будем гордиться достижениями наших ученых и их фундаментальными трудами и разработками», — отметил спикер гордумы.

«От всей души желаю всем представителям научного сообщества нашего города крепкого здоровья, счастья, мира, добра, новых открытий, ярких результатов и успехов на трудовом поприще на благо развития и процветания нашей Родины — России! Пусть в ваших сердцах всегда горит неугасаемый огонь научных познаний!» — добавил Владимир Мутовкин.

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