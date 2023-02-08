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Органами прокуратуры Пензенской области в 2022 году разрешено более 17,6 тыс. обращений граждан и юридических лиц

16:58 | 08.02.2023 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. 30 тыс. 402 обращения от граждан и юридических лиц поступило в органы прокуратуры Пензенской области в 2022 году, из них разрешено по существу 17 тыс. 602 обращения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Органами прокуратуры Пензенской области в 2022 году разрешено более 17,6 тыс. обращений граждан и юридических лиц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Чаще всего граждане обращались по вопросам нарушений законодательства об административных правонарушениях, об обращениях граждан, законодательства при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, производстве следствия и дознания, а также в сферах ЖКХ, исполнительного производства, жилищного, трудового, земельного законодательства, исполнения уголовных наказаний», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что по результатам проведенных прокурорами проверок каждое четвертое обращение признано обоснованным, выявлено 4 тыс. 468 нарушений законов, принято 4 тыс. 186 мер прокурорского реагирования.

«Приоритетным направлением в работе с обращениями является прием граждан. В 2022 году за помощью в органы прокуратуры области обратились более 12 тыс. граждан, из них руководством прокуратуры региона принято 474 человека, лично прокурором области — 213. Руководителями прокуратуры ежемесячно осуществляются выездные приемы граждан в отдаленных населенных пунктах региона. В результате работы мобильной приемной прокуратуры Пензенской области принято 252 человека», — добавила Светлана Артамонова.

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