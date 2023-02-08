Руслан Кабаев назначен прокурором Бековского района Общество

Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. Советник юстиции Руслан Кабаев приказом генерального прокурора России освобожден от должности прокурора Башмаковского района и назначен прокурором Бековского района Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Руслан Кабаев родился в городе Никольске Пензенской области в 1988 году.

В 2010 году окончил Саратовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

В августе 2011 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника прокурора Наровчатского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Кузнецка.

С февраля 2018 года замещал должность прокурора Башмаковского района.

Женат, воспитывает дочь.