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В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 11 февраля состоится семейный киносеанс

11:44 | 09.02.2023 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2023. PenzaNews. Очередной семейный киносеанс в рамках проекта «Погружение в кино», организованного компанией «Ростелеком» при поддержке видеосервиса Wink, состоится в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в предстоящую субботу, 11 февраля.

В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 11 февраля состоится семейный киносеанс

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как указано в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews», зрителям будет представлен фильм «Новенький» режиссера Александра Кулямина.

«В центре сюжета — история Сени Иванова, который переходит в другую школу и знакомится с классом. Сеня потихоньку завоевывает симпатии у сверстников и учителей. Новый одноклассник становится конкурентом для амбициозного Никиты Жукова по прозвищу Жук. Лента вышла в российский прокат в 2021 году. В фильме рассказывается о взрослении, чувствах и мечтах старшеклассников. Главные роли в картине исполнили Архип Лебедев, Роман Баум и Елена Ксенофонтова», — говорится в тексте.

Из него следует, что мероприятие начнется в 15.30, в его рамках гости также смогут принять участие в розыгрыше промокодов на бесплатную подписку «5 в 1» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 171 телеканал и 50 тыс. фильмов и сериалов.

В пресс-релизе отмечается, что количество мест на кинопоказ ограничено, предварительная запись осуществляется по телефону: +7 (8412) 42-42-16.

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