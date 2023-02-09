Олег Мельниченко поздравил бойцов и ветеранов СОБРа «Агат» с 30-летием образования отряда Общество

Пенза, 9 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил бойцов и ветеранов СОБРа «Агат» с 30-летием образования отряда.

Фото: Pnzreg.ru

«30 лет прошло с момента, когда на пензенской земле был образован специальный отряд быстрого реагирования «Агат». Все эти годы в СОБРе служат бойцы с уникальной подготовкой. Это элита подразделений полиции», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 9 февраля.

«На их плечи ложатся тяжелейшие задачи, которые требуют невероятной отваги. Наши офицеры всегда стояли на передовой в горячих точках. Они самоотверженно борются с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, пресекают особо опасные экономические преступления. Бойцы пензенского СОБРа выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, неоднократно были отмечены командованием за профессионализм. За время проведения СВО сотрудники отряда провели множество успешных операций и спасли сотни жизней мирных граждан», — отметил он.

Олег Мельниченко напомнил, что среди действующих сотрудников отряда есть бойцы, которые заслуженно получили высокие награды, такие как орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», Георгиевский крест и другие.

«Безмерно горжусь нашими бойцами, героями, которые готовы в любую минуту встать на защиту Родины, на защиту своих земляков», — подчеркнул губернатор.

«Поздравляю всех бойцов отряда, ветеранов СОБРа. Вы — пример мужества, героизма, самоотверженности и чести. Желаю вам крепкого здоровья, сил и успехов в выполнении всех поставленных перед вами задач!» — добавил он.