Очередная партия гуманитарного груза доставлена из Пензенской области в зону СВО Общество

Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о доставке очередной партии гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Фото: T.me/omelnichenko

«Доставили нашим бойцам, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, очередной гуманитарный груз. Его получили военнослужащие второго полка и отдельных дивизионов. От правительства региона предоставили транспорт для перевозки. Бойцы получили все необходимое: стройматериалы, десять извещателей «Сплав», автономный приемник-браслет, два генератора на ручном запуске, ноутбук, запчасти для авто, инструменты, канцелярские принадлежности. Во время холодов им нужны обогревательные приборы, мы доставили 15 устройств, которые работают на жидком топливе, теплые вещи, спальные мешки. Еще военнослужащие просили полевые бани, мы оправили им пять таких бань. В гуманитарном грузе были и 300 личных посылок от родных и близких. Уверен, что бойцам было приятно получить весточку из дома», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в пятницу, 10 февраля.

Он отметил, что посылки помогали собирать неравнодушные жители региона, волонтерские группы, предприниматели и общественники.

«Регулярно доставляем бойцам технику и стройматериалы от правительства Пензенской области. Считаю, что мы просто обязаны поддерживать наших военнослужащих, поэтому сбор гумпомощи продолжаем. Спасибо всем, кто не остается в стороне в это нелегкое время!», — добавил Олег Мельниченко.