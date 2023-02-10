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Пензенские депутаты предложили лишать свободы уклонистов от призыва на срок до четырех лет

18:48 | 10.02.2023 | Общество

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Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе шестой очередной сессии выступили с инициативой ужесточения наказания для уклонистов от призыва на военную службу.

Пензенские депутаты предложили лишать свободы уклонистов от призыва на срок до четырех лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Максимальный штраф предлагается увеличить с 200 до 500 тыс. рублей, максимальный срок лишения свободы — с двух до четырех лет.

Кроме того, парламентарии предложили предусмотреть для уклонистов такие санкции, как обязательные работы на срок до 480 часов.

Согласно постановлению регионального парламента, проект федерального закона будет внесен в Госдуму в порядке законодательной инициативы.

С 2018 по 2022 год число уклонистов в Пензенской области выросло в пять раз — с 30 до 151, а количество возбужденных в регионе уголовных дел по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» — в 12 раз, с 5 до 64.

При этом за последние пять лет 120 уклонистов были осуждены в Пензенской области к штрафу, еще в отношении 14 было применено взыскание в виде судебного штрафа, а сами граждане освобождены от уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

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