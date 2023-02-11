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Около 24 млн. рублей направят на ремонт дороги и тротуаров на улице Бакунина в Пензе в 2023 году

11:11 | 11.02.2023 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2023. PenzaNews. Около 24 млн. рублей будет направлено на ремонт дорожного полотна и тротуаров на улице Бакунина в Пензе — на участке от улицы Плеханова до улицы Кулакова — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Около 24 млн. рублей направят на ремонт дороги и тротуаров на улице Бакунина в Пензе в 2023 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Площадь ремонта проезжей части дороги — 6 тыс. 400 кв. метров, тротуаров — 3 тыс. 600 кв. метров», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что протяженность участка, который планируется привести в нормативное состояние, составляет 800 метров.

«После замены покрытия на объекте будет нанесена горизонтальная дорожная разметка», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что завершить ремонтные работы предполагается до 1 августа.

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