Около 24 млн. рублей направят на ремонт дороги и тротуаров на улице Бакунина в Пензе в 2023 году Общество

Пенза, 11 февраля 2023. PenzaNews. Около 24 млн. рублей будет направлено на ремонт дорожного полотна и тротуаров на улице Бакунина в Пензе — на участке от улицы Плеханова до улицы Кулакова — в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Площадь ремонта проезжей части дороги — 6 тыс. 400 кв. метров, тротуаров — 3 тыс. 600 кв. метров», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что протяженность участка, который планируется привести в нормативное состояние, составляет 800 метров.

«После замены покрытия на объекте будет нанесена горизонтальная дорожная разметка», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что завершить ремонтные работы предполагается до 1 августа.