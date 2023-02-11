Роспотребнадзор обнародовал данные о качестве питьевой воды в Пензенской области Общество

Пенза, 11 февраля 2023. PenzaNews. Данные о результатах контроля качества питьевой воды в Пензенской области за 2022 год обнародованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора в минувшую пятницу, 10 февраля.

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«За 2022 год по микробиологическим показателям исследовано всего 11 тыс. 282 пробы питьевой воды, в том числе из распределительной сети, в квартирах потребителей, из которых 3,2% не соответствовали гигиеническим нормативам. По санитарно-химическим показателям исследовано 6 тыс. 540 проб питьевой воды, из них не соответствует гигиеническим нормативам 10,4%», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что основными санитарно-химическими показателями, по которым отмечается несоответствие водопроводной воды гигиеническим нормативам, «по-прежнему остаются содержание железа, фтора и общая жесткость, которые определяются природными свойствами подземных вод, неравномерным распределением ресурсов пресных подземных вод на территории области, отсутствием сооружений водоподготовки на источниках водоснабжения, устаревшими технологиями водоочистки и вторичным загрязнением воды в изношенных водоразводящих сетях».

«Основными критическими позициями, способствующими подаче питьевой воды нестабильного качества, являются техническая изношенность водопроводных сетей и сооружений, медленные темпы их замены, недостаточное развитие и внедрение новых технологий очистки и доочистки питьевой воды, несоблюдение зон санитарной охраны водоисточников», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что 48 уведомлений о несоответствии качества питьевой воды нормативам направлено в органы местного самоуправления, 39 — в ресурсоснабжающие организации, а также за прошедший год выдано 36 санитарно-эпидемиологических заключений по проектам зон санитарной охраны для объектов, осуществляющих водоснабжение.