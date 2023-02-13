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Пензастат обнародовал данные о количестве больных эпилепсией в регионе за 2021 год

14:49 | 13.02.2023 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. 1 тыс. 575 случаев заболевания эпилепсией зарегистрировано в Пензенской области в 2021 году, в том числе впервые данный диагноз был установлен 197 людям. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата по случаю Международного дня борьбы с эпилепсией, который ежегодно отмечается во второй понедельник февраля.

Пензастат обнародовал данные о количестве больных эпилепсией в регионе за 2021 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Большая часть больных — это люди в возрасте 18 лет и старше (842 человека, или 53,5%), а также дети в возрасте от 0 до 14 лет (592 человека, или 37,6%). Среди молодых людей в возрасте 15–17 лет зафиксирован 141 случай этого заболевания», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 2021 году эпилепсия стала причиной смерти 10 жителей Пензенской области, а в 2020-м — 16 человек.

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