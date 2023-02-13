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В Пензе очередное занятие в рамках проекта «Кибербез-ликбез» посвятили Международному дню безопасного интернета

15:40 | 13.02.2023 | Общество

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Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. Очередное занятие для школьников в рамках проекта «Кибербез-ликбез», который организован «Ростелекомом» и направлен на повышение цифровой грамотности, состоялось в пензенской библиотеке №2 в преддверии Международного дня безопасного интернета.

В Пензе очередное занятие в рамках проекта «Кибербез-ликбез» посвятили Международному дню безопасного интернета

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, сотрудники компании рассказали семиклассникам школы №12 Пензы о том, что такое цифровые ценности, почему важно соблюдать уважительный тон во время общения в соцсетях, как отличить настоящий сайт от поддельного и защитить себя от злоумышленников.

Учащиеся посмотрели небольшой фильм «Ты не один» из видеотеки сервиса Wink о том, как справиться с нападками и оскорблениями в сети.

После просмотра ролика школьники разыграли мини-сценку — ситуацию с телефонными мошенниками, от которых пострадала вся семья.

«На каждом занятии курса «Кибербез-ликбез» мы приводим примеры из реальной жизни и даем детям практические советы, как избежать рисков в сети. Чтобы ребята смогли закрепить полученные знания, сотрудники компании предложили им в игровой форме смоделировать опасную ситуацию и найти из нее выход. Интерактивный формат, на наш взгляд, получился гораздо интереснее, чем обычные ответы на вопросы», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.

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