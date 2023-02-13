С территории Заречного вывезено более 1,1 тыс. старых шин и покрышек Общество

Заречный, 13 февраля 2023. PenzaNews. Более 1,1 тыс. старых шин и покрышек вывезено с территории Заречного Пензенской области с целью последующей утилизации в ходе акции, организованной специалистами городского управления материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Сбор и вывоз на безвозмездной основе на этот раз произвела компания «Азия Цемент», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что подобные акции организуют в Заречном на регулярной основе.

«Автошины относятся к IV классу опасности. Старые покрышки лучше утилизировать и отправлять на переработку, чем хранить в гаражах и погребах и уж тем более использовать как элемент декора во дворах и на приусадебных участках», — подчеркивается в сообщении.