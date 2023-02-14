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В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 16 февраля состоится тематический киносеанс

11:18 | 14.02.2023 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. Очередной тематический киносеанс в рамках проекта «Погружение в кино», организованного компанией «Ростелеком» при поддержке видеосервиса Wink, состоится в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в предстоящий четверг, 16 февраля.

В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 16 февраля состоится тематический киносеанс

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как указано в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews», для просмотра и обсуждения зрителям будет представлен фильм «Триумф».

«В центре сюжета спортивной драмы — история старшеклассника Майка, который хочет попасть в школьную команду по борьбе, несмотря на свой церебральный паралич. Этому мешают не только его ровесники, не упускающие шанса над ним поиздеваться, но и отец, который старается отговорить сына от спортивных увлечений. Поддержать парня берется суровый тренер Каттинг — с каждой тренировкой Майк не только становится лучше, как спортсмен, но и получает бесценные жизненные уроки», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что специальным гостем на кинопоказе станет участник Паралимпийских игр в Лондоне, трехкратный чемпион России и призер Кубка мира по академической гребле Федор Левин.

Из пресс-релиза следует также, что мероприятие начнется в 18.30, в его рамках постоянным участникам тематических встреч будут вручены промокоды на бесплатную подписку «5 в 1» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 171 телеканал и 50 тыс. фильмов и сериалов.

В сообщении напоминается, что количество мест на кинопоказ ограничено, предварительная запись ведется по телефону: +7 (8412) 42-42-16.

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