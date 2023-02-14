Олег Мельниченко передал гуманитарный груз противотанковому дивизиону в Запорожской области Общество

Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко передал гуманитарный груз противотанковому дивизиону в Запорожской области.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Наши земляки достойно несут службу в Запорожье. Передал гуманитарный груз с малой родины противотанковому дивизиону. Пообщался с командиром и бойцами, осмотрел место дислокации. Наши ребята находятся на самом краю передовой, но вся отправляемая им помощь в полном объеме доходит до места назначения», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 14 февраля.

«Работают в Запорожской области и люди мирных профессий. Пензенский «Мостовик» строит в Пологовском районе фортификационные укрепления. Наши земляки — настоящие герои», — добавил Олег Мельниченко.