04:10:55 Среда, 15 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко передал гуманитарный груз противотанковому дивизиону в Запорожской области

15:18 | 14.02.2023 | Общество

Печать

Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко передал гуманитарный груз противотанковому дивизиону в Запорожской области.

Олег Мельниченко передал гуманитарный груз противотанковому дивизиону в Запорожской области

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Наши земляки достойно несут службу в Запорожье. Передал гуманитарный груз с малой родины противотанковому дивизиону. Пообщался с командиром и бойцами, осмотрел место дислокации. Наши ребята находятся на самом краю передовой, но вся отправляемая им помощь в полном объеме доходит до места назначения», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 14 февраля.

«Работают в Запорожской области и люди мирных профессий. Пензенский «Мостовик» строит в Пологовском районе фортификационные укрепления. Наши земляки — настоящие герои», — добавил Олег Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
В Тамалинском районе начаты работы по установке одного из шести модульных ФАПов В Пензе около 40 бойцов студотрядов приняли участие в акции «Сдавая кровь, твори добро»
В Пензенской области за сутки подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке смартфона
Жителю Заречного грозит реальный срок за хищение двух флаконов геля для душа Предварительное заседание по делу Ивана Белозерцева состоится 17 февраля
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама