В пяти территориальных подразделениях пензенского УМВД назначены новые руководители Общество

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Новые руководители пяти территориальных подразделений управления МВД России по Пензенской области — в Кузнецке, Заречном, Башмаковском, Бековском и Спасском районах — официально представлены личному составу в минувший вторник, 14 февраля.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте ведомства, начальником ОМВД России по городу Кузнецку назначен полковник полиции Эдуард Изюмин.

Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный возглавил полковник полиции Сергей Аникушкин.

Майор полиции Дмитрий Кижватов стал начальником ОМВД России по Спасскому району.

Начальником ОМВД России по Башмаковскому району назначен майор полиции Александр Сарычев.

ОМВД России по Бековскому району возглавил майор полиции Владимир Лебедев.