УФАС предупредило мэрию Пензы о недопустимости ограничения выбора поставщиков продуктов питания для детсадов Общество

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области выдало предупреждение администрации Пензы о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, в связи с ситуацией, при которой контракты на поставку продуктов для муниципальных детсадов были заключены с МАУ «Детское и лечебное питание» как с единственным поставщиком.

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«Как установлено антимонопольным управлением, органом местного самоуправления было направлено письмо в управление образования города Пензы с просьбой оказать содействие в заключении договоров муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города Пензы с МАУ «Детское и лечебное питание» на поставку продуктов питания», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УФАС России по региону в среду, 15 февраля.

В нем добавляется, что после этого детсады заключили заключили контракты с единственным поставщиком — муниципальным автономным учреждением «Детское и лечебное питание» — по ценам, предложенным МАУ.

«Вместе с тем рынок поставки продуктов питания на территории города Пензы является конкурентным. А наиболее прозрачной процедурой определения поставщика, позволяющей снизить цены и повысить качество поставляемых продуктов питания, являются конкурентные способы определения поставщика», — отмечается в тексте.

«Антимонопольное управление пришло к выводу, что действия администрации приводят к ограничению выбора хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по поставке продуктов питания, а, следовательно, к созданию для МАУ необоснованных преимущественных условий осуществления деятельности на соответствующем товарном рынке по отношению к иным субъектам, оказывающим аналогичный вид услуг, что приводит (может привести) к недопущению, ограничению, устранению конкуренции», — сказано в сообщении УФАС.