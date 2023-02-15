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ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области

16:21 | 15.02.2023 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в настоящее время в отношении нескольких жителей Пензы посредством использования программы подмены городских телефонных номеров государственных органов и с использованием различных мессенджеров совершены мошеннические действия, направленные на хищение денежных средств с банковских карт. В телефонном разговоре злоумышленники с целью усиления психологического воздействия представляются сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и отправляют фото удостоверения сотрудника ФСБ России. Войдя в доверие по выполнению требований, преступники заявляют о необходимости совершения перевода денежных средств в кратчайшие сроки на их неустановленные расчетные счета, при этом утверждая, что в случае отказа все денежные средства будут похищены», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем указано также, что «имеются основания полагать, что данная группа лиц осуществляет свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах националистических вооруженных формирований Украины».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», — добавляется в пресс-релизе.

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