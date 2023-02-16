Олег Мельниченко в рамках визита в ДНР осмотрел ход восстановления моста через Калку Общество

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках визита в Донецкую народную республику осмотрел ход восстановления моста через реку Калку.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Продолжаю рабочую командировку по новым российским регионам — там, где работают пензенские специалисты. «Мостовик» восстанавливает в Донецкой народной республике мост через Калку. Я был здесь летом прошлого года, когда завершались работы по демонтажу разрушенных конструкций. За несколько месяцев картина коренным образом изменилась. Наши мастера полностью восстановили разрушенные опоры и пролеты конструкции. Одна сторона уже приведена в порядок и открыта для движения транспорта, на второй — активно идут ремонтные работы», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 15 февраля.

«Думаю, что скоро «Мостовик» сдаст объект в эксплуатацию. Мост через Калку будет обновленным, как мост через Кальмиус в селе Старомарьевка, который также отремонтировали сотрудники «Мостовика». Пензенскими специалистами также полностью восстановлена дорога «Волноваха — Тельманово», — добавил он.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

Олег Мельниченко сообщил, что десять бригад трудится над дорожным полотном на трассе «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь».

«Работы планируем завершить к августу месяцу — при том, что дорожникам приходится ждать, когда саперы разминируют полосы отвода», — отметил губернатор.

«Участники СВО — настоящие герои, но не меньшие герои те, кто делает свою повседневную работу на прифронтовых территориях и помогает людям вернуться к мирной жизни, зачастую рискуя собой. Низкий поклон им за это», — написал Олег Мельниченко.