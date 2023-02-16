03:58:12 Пятница, 17 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко в рамках визита в ДНР осмотрел ход восстановления моста через Калку

10:19 | 16.02.2023 | Общество

Печать

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках визита в Донецкую народную республику осмотрел ход восстановления моста через реку Калку.

Олег Мельниченко в рамках визита в ДНР осмотрел ход восстановления моста через Калку

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Продолжаю рабочую командировку по новым российским регионам — там, где работают пензенские специалисты. «Мостовик» восстанавливает в Донецкой народной республике мост через Калку. Я был здесь летом прошлого года, когда завершались работы по демонтажу разрушенных конструкций. За несколько месяцев картина коренным образом изменилась. Наши мастера полностью восстановили разрушенные опоры и пролеты конструкции. Одна сторона уже приведена в порядок и открыта для движения транспорта, на второй — активно идут ремонтные работы», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 15 февраля.

«Думаю, что скоро «Мостовик» сдаст объект в эксплуатацию. Мост через Калку будет обновленным, как мост через Кальмиус в селе Старомарьевка, который также отремонтировали сотрудники «Мостовика». Пензенскими специалистами также полностью восстановлена дорога «Волноваха — Тельманово», — добавил он.

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

Олег Мельниченко сообщил, что десять бригад трудится над дорожным полотном на трассе «Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь».

«Работы планируем завершить к августу месяцу — при том, что дорожникам приходится ждать, когда саперы разминируют полосы отвода», — отметил губернатор.

«Участники СВО — настоящие герои, но не меньшие герои те, кто делает свою повседневную работу на прифронтовых территориях и помогает людям вернуться к мирной жизни, зачастую рискуя собой. Низкий поклон им за это», — написал Олег Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 181 случай заражения коронавирусом Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 400 тыс. рублей
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина трех пачек кофе В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Тамалинского района В Пензе начата проверка по факту травмирования ребенка на катке
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама