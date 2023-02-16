В Пензе вынесен приговор заместителю технического директора по энергетике ОАО «Маяк» за загрязнение вод старицы реки Суры Общество

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю технического директора по энергетике ОАО «Маяк» за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод».

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«Следствием и судом установлено, что заместитель технического директора по энергетике открытого акционерного общества «Маяк», достоверно зная об отсутствии эффективной очистки сточных вод предприятия и нарушении правил водопользования, действенных мер по исправлению ситуации не принял и допустил продолжение сброса в старицу реки Суры сточных и дренажных вод, содержащих вредные вещества со значительным превышением их предельно допустимых концентраций», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее фигурант уголовного дела и ОАО «Маяк» неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил водопользования при сбросе предприятием сточных вод в старицу реки Суры.

«В результате допущенных нарушений в период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года произошло загрязнение поверхностных вод старицы реки Суры, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам и массовую гибель речной рыбы. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 465 тыс. рублей. Приговором суда работнику открытого акционерного общества «Маяк» назначено наказание в виде штрафа. По иску Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству с акционерного общества причиненный ущерб взыскан в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.