Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Тамалинского района Общество

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Тамалинского района в минувшую среду, 15 февраля.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились десять граждан по вопросам бездействия органов местного самоуправления, выразившегося в ненадлежащей очистке автомобильной дороги от наледи, непринятии мер по ликвидации несанкционированной свалки ТБО, обеспечении уличного освещения, нарушения исполнительного законодательства, отсутствия ответа из службы судебных приставов на обращение и другим вопросам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило девять письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле заместителя прокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.