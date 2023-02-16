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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Тамалинского района

11:55 | 16.02.2023 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Тамалинского района в минувшую среду, 15 февраля.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Тамалинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На прием обратились десять граждан по вопросам бездействия органов местного самоуправления, выразившегося в ненадлежащей очистке автомобильной дороги от наледи, непринятии мер по ликвидации несанкционированной свалки ТБО, обеспечении уличного освещения, нарушения исполнительного законодательства, отсутствия ответа из службы судебных приставов на обращение и другим вопросам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило девять письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле заместителя прокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.

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