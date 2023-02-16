03:58:40 Пятница, 17 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Документация на строительство развязки и реконструкцию улично-дорожной сети на ГПЗ-24 прошла госэкспертизу

16:48 | 16.02.2023 | Общество

Печать

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Положительное заключение выдано на разработанную ООО «Центр-Дорсервис» проектную документацию, предусматривающую строительство развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе, а также реконструкцию объектов улично-дорожной сети в микрорайоне ГПЗ-24. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

Документация на строительство развязки и реконструкцию улично-дорожной сети на ГПЗ-24 прошла госэкспертизу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На пересечении улиц Антонова и Измайлова проектом предусмотрена развязка. Увеличение площади кольца, подъездных путей и полос повысит пропускную способность микрорайона ГПЗ и позволит пензенцам сократить время в пути», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также запроектирован участок дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова за храмом Дмитрия Донского.

«Предполагается и продолжение улицы Антонова от перекрестка [с улицей] Добролюбова за торговым центром «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры», — поясняется в сообщении.

«Объем средств, необходимый для реализации проектов, утвержден в сумме 1 млрд. 75 млн. 559 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 181 случай заражения коронавирусом Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 400 тыс. рублей
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина трех пачек кофе В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Тамалинского района В Пензе начата проверка по факту травмирования ребенка на катке
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама