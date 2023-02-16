Документация на строительство развязки и реконструкцию улично-дорожной сети на ГПЗ-24 прошла госэкспертизу Общество

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Положительное заключение выдано на разработанную ООО «Центр-Дорсервис» проектную документацию, предусматривающую строительство развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в Пензе, а также реконструкцию объектов улично-дорожной сети в микрорайоне ГПЗ-24. Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

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«На пересечении улиц Антонова и Измайлова проектом предусмотрена развязка. Увеличение площади кольца, подъездных путей и полос повысит пропускную способность микрорайона ГПЗ и позволит пензенцам сократить время в пути», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также запроектирован участок дороги, который соединит улицы Измайлова и Антонова в районе улицы Добролюбова за храмом Дмитрия Донского.

«Предполагается и продолжение улицы Антонова от перекрестка [с улицей] Добролюбова за торговым центром «Лента» с выходом на мост через старое русло Суры», — поясняется в сообщении.

«Объем средств, необходимый для реализации проектов, утвержден в сумме 1 млрд. 75 млн. 559 тыс. рублей», — уточняется в тексте.