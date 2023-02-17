Игорь Полубояров назначен прокурором Заречного Общество

Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Старший советник юстиции Игорь Полубояров приказом генерального прокурора России назначен на должность прокурора Заречного Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Игорь Полубояров родился в Пензе в 1979 году.

В 2001 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского.

С октября 2001 года проходит службу в органах прокуратуры. Занимал должности старшего следователя пензенской транспортной прокуратуры, приволжской транспортной прокуратуры, самарского межрайонного следственного отдела на транспорте приволжского следственного управления на транспорте СК при прокуратуре РФ, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Вадинского района, начальника отдела по надзору за соблюдением законов при осуществлении оперативно-разыскной деятельности и производством дознания прокуратуры региона.

С января 2017 года замещал должность старшего помощника прокурора Пензенской области по рассмотрению обращений и приему граждан.

Женат, воспитывает сына.