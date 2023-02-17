В Заречном прошли пожарно-тактические учения Общество

Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Тренировочные пожарно-тактические учения прошли в здании муниципального учреждения культуры «Информационно-библиотечное объединение» в Заречном Пензенской области.

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По легенде, в результате короткого замыкания произошел пожар в помещении книгохранилища на цокольном этаже.

Сотрудник библиотеки немедленно позвонил в пожарную охрану и задействовал систему оповещения, после чего персонал приступил к эвакуации.

К условному возгоранию были направлены 25 человек личного состава и семь единиц техники.

Прибыв к месту вызова, огнеборцам сообщили, что в здании находится один человек. В кратчайшие сроки были организованы звенья газодымозащитной службы, которые были направлены на поиск «пострадавшего» и ликвидацию «очага возгорания».

С помощью спасательного устройства газодымозащитной службы человек был выведен на свежий воздух. Площадь условного возгорания составила 30 кв. метров.

В ходе учений было отработано взаимодействие пожарных с персоналом библиотеки и службами жизнеобеспечения города, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.