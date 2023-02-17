19:40:06 Пятница, 17 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном прошли пожарно-тактические учения

14:39 | 17.02.2023 | Общество

Печать

Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Тренировочные пожарно-тактические учения прошли в здании муниципального учреждения культуры «Информационно-библиотечное объединение» в Заречном Пензенской области.

В Заречном прошли пожарно-тактические учения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, в результате короткого замыкания произошел пожар в помещении книгохранилища на цокольном этаже.

Сотрудник библиотеки немедленно позвонил в пожарную охрану и задействовал систему оповещения, после чего персонал приступил к эвакуации.

К условному возгоранию были направлены 25 человек личного состава и семь единиц техники.

Прибыв к месту вызова, огнеборцам сообщили, что в здании находится один человек. В кратчайшие сроки были организованы звенья газодымозащитной службы, которые были направлены на поиск «пострадавшего» и ликвидацию «очага возгорания».

С помощью спасательного устройства газодымозащитной службы человек был выведен на свежий воздух. Площадь условного возгорания составила 30 кв. метров.

В ходе учений было отработано взаимодействие пожарных с персоналом библиотеки и службами жизнеобеспечения города, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Новости партнеров
Читайте также
В Неверкинском районе мужчина осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу Виктор Белоусов назначен на должность каменского межрайонного прокурора Пензенской области
В Пензенской области за сутки подтверждено 194 случая заражения коронавирусом Вынесен приговор жителю Кузнецкого района за незаконные организацию и проведение азартных игр
Игорь Полубояров назначен прокурором Заречного До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама