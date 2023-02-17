Виктор Белоусов назначен на должность каменского межрайонного прокурора Пензенской области Общество

Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Юрист первого класса Виктор Белоусов приказом генерального прокурора России назначен на должность каменского межрайонного прокурора Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Виктор Белоусов родился в Потсдаме (Германия) в 1993 году.

В 2015 году окончил Пензенский государственный университет.

С октября того же года проходит службу в прокуратуре Пензенской области. Занимал должности помощника прокурора Октябрьского района Пензы, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия прокуратуры Пензенской области.

С января 2020 года работал в должности заместителя прокурора Пензенского района.

Женат.