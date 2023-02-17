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Виктор Белоусов назначен на должность каменского межрайонного прокурора Пензенской области

16:52 | 17.02.2023 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Юрист первого класса Виктор Белоусов приказом генерального прокурора России назначен на должность каменского межрайонного прокурора Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Виктор Белоусов назначен на должность каменского межрайонного прокурора Пензенской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Виктор Белоусов родился в Потсдаме (Германия) в 1993 году.

В 2015 году окончил Пензенский государственный университет.

С октября того же года проходит службу в прокуратуре Пензенской области. Занимал должности помощника прокурора Октябрьского района Пензы, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия прокуратуры Пензенской области.

С января 2020 года работал в должности заместителя прокурора Пензенского района.

Женат.

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