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В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты

14:58 | 20.02.2023 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Новые памятные монеты серии «Выдающиеся личности России» появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет о монетах «Писатель М.М. Пришвин, к 150-летию со дня рождения», «Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» и «Драматург А.Н. Островский, к 200-летию со дня рождения» номиналом 2 рубля — они изготовлены из серебра 925 пробы, при этом содержание химически чистого металла в них составляет не менее 15,55 грамма.

«Тираж [каждой памятной монеты] — 3 тыс. штук», — уточняется в тексте.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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