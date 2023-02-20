03:50:05 Вторник, 21 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Движение транспорта в районе Юбилейной площади Пензы ограничат из-за митинга-концерта

15:10 | 20.02.2023 | Общество

Печать

Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Движение транспорта в районе Юбилейной площади Пензы будет ограничено с 22.00 вторника, 21 февраля, до 16.00 следующего дня в целях обеспечения безопасности жителей в период проведения митинга-концерта «Мы вместе». Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

Движение транспорта в районе Юбилейной площади Пензы ограничат из-за митинга-концерта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, предусмотрено ограничение движение автомобилей и стоянки по улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова и от улицы Некрасова до улицы Пугачева, а также по улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина.

Кроме того, будет прекращено движение транспорта по улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева, при этом на стоянку транспорта на данном участке ограничение распространяться не будет.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области полицейские изъяли поддельное водительское удостоверение В Пензенской области за сутки подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом
В зареченском ТЮЗе в марте состоится премьера спектакля «Ларец, капчык и кептерь» В Пензенской области в предстоящие праздники вакцинация от коронавируса не будет приостановлена
Под Пензой женщина по совету мошенника оформила кредит и перевела 250 тыс. рублей неизвестному В Пензенской области за сутки подтверждено 187 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама