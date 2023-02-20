Движение транспорта в районе Юбилейной площади Пензы ограничат из-за митинга-концерта Общество

Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Движение транспорта в районе Юбилейной площади Пензы будет ограничено с 22.00 вторника, 21 февраля, до 16.00 следующего дня в целях обеспечения безопасности жителей в период проведения митинга-концерта «Мы вместе». Это следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации.

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Согласно представленной информации, предусмотрено ограничение движение автомобилей и стоянки по улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова и от улицы Некрасова до улицы Пугачева, а также по улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Бакунина.

Кроме того, будет прекращено движение транспорта по улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева, при этом на стоянку транспорта на данном участке ограничение распространяться не будет.