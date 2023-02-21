Прокуратура добивается оформления в муниципальную собственность бесхозяйных газопроводов в Старой Каменке Общество

Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Прокуратура добивается оформления в муниципальную собственность бесхозяйных газопроводов на территории села Старая Каменка Пензенской области.

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«Прокуратура Пензенского района Пензенской области в ходе надзорных мероприятий выявила более 3 тыс. метров бесхозяйных газопроводов на территории села Старая Каменка. Ранее благодаря мерам прокурорского реагирования сельская администрация поставила эти газопроводы на учет в регистрирующем органе в качестве бесхозяйных, однако по истечении необходимого срока в муниципальную собственность они оформлены не были», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем добавляется, что в октябре 2022 года главе администрации Старокаменского сельсовета было внесено представление об устранении нарушений закона.

«В связи с длительным неисполнением акта прокурорского реагирования прокуратура района обратилась в Пензенский районный суд с административными исковыми заявлениями о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и возложении на него обязанности принять меры к оформлению в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры. Решениями суда требования прокурора удовлетворены», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что после вступления в законную силу прокуратура проконтролирует их исполнение.