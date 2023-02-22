Празднование «Широкой Масленицы» в «Спутнике» начнется в полдень Общество

Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Праздник «Широкая Масленица», который в этом году пройдет 26 февраля, начнется в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в 12.00.

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С этого времени, как ожидается, на набережной будет работать фуд-корт, где все желающие смогут попробовать блины — главное блюдо, которое принято готовить на Масленицу, а также шашлыки, плов и различные напитки.

С 13.00 до 17.00 на фонтанной площади запланирована концертная программа.

Детская площадка для юных участников праздничного мероприятия откроется в 13.30.

Помимо этого, в «Спутнике» будут организованы игры и конкурсы, в том числе соревнования по поднятию гири, бои с подушками и лазанье на столб.

Сожжение чучела Масленицы намечено на 17.00, сообщается в группе «Парк Спутника» в соцсети «ВКонтакте».