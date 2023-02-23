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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества

09:13 | 23.02.2023 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем защитника Отечества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил, воины российской армии и военно-морского флота! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Нашему народу на протяжении всей истории приходится отстаивать свою свободу и независимость. Искреннее чувство патриотизма неразрывно связано с уважением к ратной истории, с преклонением перед мужеством предков. Доблестные защитники Отчизны всегда грудью вставали за родную землю. Навсегда сохранится в памяти бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны, их любовь и преданность великой Родине. Заветам дедов и отцов верны наследники их немеркнущей славы — молодые воины Вооруженных сил России», — отметил глава региона.

«Сегодня у границ нашей страны вновь создан виток напряженности. Мы снова убеждаемся: только мощные вооруженные силы способны сдерживать угрозы и преодолевать вызовы, очистить территорию Украины от неонацистов. Уверен, что мы сумеем преодолеть все трудности, принесем желанный мир на эту многострадальную землю», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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