Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества Общество

Пенза, 23 февраля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем защитника Отечества.

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«Дорогие земляки! Примите поздравления с Днем защитника Отечества! Этот праздник имеет богатую и славную историю, является символом мужества и патриотизма, верности воинскому долгу и любви к родному Отечеству. Он овеян доблестью российского воинства и объединяет все поколения граждан нашей большой страны», — подчеркнул спикер гордумы.

«В этот день мы чествуем верных сынов своей Отчизны, вписавших немало героических побед в историю родного государства, а также тех, кто всегда готов встать на защиту Родины», — добавил он.

Особые слова признательности Владимир Мутовкин адресовал военнослужащим и всем, кто сегодня стоит на страже рубежей России, сотрудникам правоохранительных ведомств и ветеранам вооруженных сил.

«Спасибо вам за верность присяге, мужество, стойкость, силу духа и вклад в укрепление обороноспособности страны!» — поблагодарил он.

«Наш общий долг — сохранить и приумножить лучшие традиции русской армии и воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и любви к своей Родине. От души желаю всем защитникам Отечества мира, счастья, добра, согласия и благополучия, успехов в труде и службе на благо нашего родного государства!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.