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Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся по 26 февраля

11:15 | 23.02.2023 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2023. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», которое стартовало в Пензенской области 23 февраля, продлится до конца недели.

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся по 26 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием, в том числе медицинским.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или по телефону 02», — говорится в тексте.

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