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Олег Мельниченко поздравил офицеров и курсантов филиала Военной академии МТО с Днем защитника Отечества

14:00 | 23.02.2023 | Общество

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Пенза, 23 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил офицеров и курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева с Днем защитника Отечества.

Олег Мельниченко поздравил офицеров и курсантов филиала Военной академии МТО с Днем защитника Отечества

Фото: Pnzreg.ru

«Этот праздник символизирует боевую мощь великой России, славу ратных подвигов многих поколений, мужество, доблесть и честь нашего народа», — сказал глава региона в ходе торжественного построения личного состава, которое состоялось на плацу вуза в четверг, 23 февраля.

Олег Мельниченко отметил, что во все времена артиллерия играла важную роль в ратных победах российской армии, являясь одним из наиболее эффективных родов войск.

«Кадры для ракетных войск и артиллерии куются на пензенской земле уже 80 лет, за это время в Пензе подготовлено свыше 20 тыс. человек», — напомнил губернатор.

Он акцентировал внимание на том, что выпускники артинститута и сегодня продолжают славные традиции своих предшественников, участвуя в специальной военной операции.

«Немало специалистов вуза работают над тем, чтобы российское оружие было еще сильнее, еще точнее уничтожало врага. В значимых проектах принимали участие и курсанты. Уверен, что этот опыт пригодится многим из вас в дальнейшем для создания нового, универсального, лучшего в мире вооружения», — сказал Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что российский офицер всегда олицетворял собой образец чести, верности присяге, патриотизма, дисциплины, смелости и отваги.

Глава региона вручил награды отличившимся в служебной деятельности, пожелал будущим офицерам достойно завершить обучение и внести свой вклад в дело прославления российской армии, сообщает пресс-служба облправительства.

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