Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась около 58 тыс. рублей Общество

Пенза, 25 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1977 года рождения лишилась около 58 тыс. рублей, поверив незнакомцу, который предлагал ей сотрудничество со страховой компанией.

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«Женщина рассказала, что в мессенджер ей написал неизвестный с предложением о сотрудничестве со страховой компанией. В течение длительного времени гражданка вела переписку с представителем организации, который направил ссылку на установку рабочей программы. Согласившись на предложение, она перешла по ссылке и скачала приложение на свой ноутбук. Затем заявительница оформила семь полисов ОСАГО, переведя со своей банковской карты на неизвестный счет около 58 тыс. рублей. Через некоторое время пензячка поняла, что страховые полисы недействительны, а злоумышленник перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».