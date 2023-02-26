Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Масленицей Общество

Пенза, 26 февраля 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Масленицей.

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Он отметил, что этот праздник олицетворяет проводы зимы, приход весны и наступление тепла, зарождение новой жизни и обновление природы.

«Способствуя сохранению традиций, укреплению обычаев, мира и дружбы, он объединяет всех, независимо от возраста, национальной и религиозной принадлежности», — подчеркнул спикер гордумы.

«Поздравляя вас с этим праздником, я от души желаю каждому из вас крепкого здоровья, мира, добра, хорошего настроения и удачи во всех благих начинаниях! Пусть Масленица принесет в ваши дома любовь, счастье и благополучие!» — пожелал Владимир Мутовкин.