В Пензе вблизи трех учреждений образования обустроят безопасные пешеходные переходы Общество

Пенза, 26 февраля 2023. PenzaNews. Обустройство трех нерегулируемых пешеходных переходов в Пензе — вблизи детских садов №4 и №16, а также у школы №52 — включено в план работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Будут установлены консольные опоры, заменены дорожные знаки 1.23 «Дети», 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на знаки на щитах со световозвращающей поверхностью желто-зеленого цвета. Также на объектах планируется установить дополнительные дорожные знаки: 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (до 20 км/ч), 1.17, 5.20 «Искусственная неровность», транспортные светофоры Т.7», — сказано в тексте.

Из него следует, что контракт на выполнение соответствующих работ пока не заключен.

«В настоящее время на улично-дорожной сети города в районе детских учебных заведений 72 пешеходных перехода отвечают требованиям нормативной документации», — отмечается в сообщении.