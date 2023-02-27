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Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году стартует 15 апреля

10:00 | 27.02.2023 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье», стартует 15 апреля и продлится по 30 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году стартует 15 апреля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, — 14 лет», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что жители Пензенской области смогут ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий и отдать свой голос за один из них на сайте 58.gorodsreda.ru.

На данный момент информация о проектах, которые будут вынесены на голосование, не представлена.

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