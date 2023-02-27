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В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса»

12:01 | 27.02.2023 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области подвело итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса», которое прошло на минувшей неделе.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса». За выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, в отношении водителей было составлено 60 административных материалов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

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