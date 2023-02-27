В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» Общество

Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области подвело итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса», которое прошло на минувшей неделе.

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«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области проведено профилактическое мероприятие «Встречная полоса». За выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, в отношении водителей было составлено 60 административных материалов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.