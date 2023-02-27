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В Пензенской области на строительство, ремонт и реконструкцию дорог местного значения направят почти 1,4 млрд. рублей

16:18 | 27.02.2023 | Общество

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Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Почти 1,4 млрд. рублей будет направлено в 2023 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог местного значения в Пензенской области, адресный перечень которых утвердил губернатор Олег Мельниченко. Это следует из сообщения, размещенного на сайте облправительства.

В Пензенской области на строительство, ремонт и реконструкцию дорог местного значения направят почти 1,4 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отмечается, что максимальные субсидии будут предоставлены Спасскому и Нижнеломовскому районам. Кроме того, значительный объем средств получат Белинский, Башмаковский и Земетчинский районы.

При распределении субсидий среди муниципальных образований учитывались численность населения, уровень востребованности той или иной дороги и экономический потенциал населенного пункта.

Комментируя принятое решение, Олег Мельниченко напомнил, что в 2022 году основной акцент также был сделан на приведении в нормативное состояние муниципальных дорог.

«Они более всего нуждаются на данный момент в ремонте. [...] В этом году работу продолжаем, финансирование утверждено. В рамках нашей областной программы будем адресно, четко и методично километр за километром сельские дороги строить и восстанавливать», — подчеркнул губернатор.

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