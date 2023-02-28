В Пензенской области за четыре дня задержаны 55 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. 55 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 23 по 26 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«В период с 23 по 26 февраля 2023 года [...] прошли проверки водителей на состояние опьянения. В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержаны 55 водителей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.