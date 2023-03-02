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Четверо состоящих на учете у нарколога жителей Никольского района лишены водительских прав

10:20 | 02.03.2023 | Общество

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Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. Суд удовлетворил исковые заявления прокурора Никольского района Пензенской области о прекращении действия права четверых местных жителей, состоящих на учете у нарколога, на управление транспортными средствами.

Четверо состоящих на учете у нарколога жителей Никольского района лишены водительских прав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Никольского района в ходе проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств установила, что четверо жителей района, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом «Алкогольная зависимость без подтвержденной ремиссии», имеют действующие водительские удостоверения. В соответствии с требованиями законодательства наличие указанного заболевания является противопоказанием к управлению транспортными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что в связи с этим прокурор района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц.

«После вступления судебных решений в законную силу их исполнение будет поставлено на контроль прокуратуры района», — поясняется в тексте.

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