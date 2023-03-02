В пензенском краеведческом музее начали комплектовать фонды материалами, связанными с участниками СВО Общество

Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. Сотрудники пензенского государственного краеведческого музея начали комплектовать фонды материалами, связанными с участниками специальной военной операции.

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Первым экспонатом будущей коллекции стала курсантская шинель выпускника Пензенского артиллерийского инженерного института, подполковника Вооруженных сил России, участника СВО Дмитрия Абакумова, который за успешное выполнение задач награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Его родственники передали курсантскую шинель музею в ходе заседания городского женского клуба «Современница» в минувшую среду, 1 марта.

Заместитель директора краеведческого музея Сергей Никушкин отметил важность сбора материалов и предметов, связанных с участниками СВО.

«В дальнейшем они обязательно станут элементами специальной тематической выставки, постоянной экспозиции нашего музея. Хотя Дмитрий Степанович [Абакумов] не уроженец нашего города, но именно здесь он получил свои профессиональные навыки, военную специальность, с Пензой во многом связана его жизнь», — сказал замруководителя учреждения.

Как сообщает пресс-служба Минкультуры Пензенской области, Дмитрий Абакумов родился в селе Пришиб Астраханской области. Он проходит службу в Вооруженных силах РФ с 2009 года. В 2020 году участвовал в параде на Красной площади.

В настоящее время является командиром реактивного артиллерийского дивизиона гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Принимает участие в СВО с первых дней.