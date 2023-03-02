Мост через Суру в Никольском районе закрыли для всех видов транспорта Общество

Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. Мост через реку Суру, расположенный в Никольском районе Пензенской области, закрыт для всех видов транспорта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

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Там же опубликован приказ за подписью министра Александра Гришаева, в котором указано, что соответствующее решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения «в связи с выявлением дефектов и повреждений».

«Приказываю закрыть (прекратить) движение всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги «Село Большой Вьяс — поселок городского типа Сура — село Маис» км 21+528 — 21+790 Никольского района Пензенской области по мосту через реку Суру до 1 марта 2024 года», — сказано в документе.

В нем отмечается, что установлен маршрут объезда данного участка.

Соответствующая схема прилагается к приказу. Помимо этого, она доступна на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.