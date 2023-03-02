В 2023 году планируется подготовить документацию для проведения работ по ликвидации свалки в Спасске Общество

Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. Подготовка проектной документации для проведения работ по ликвидации несанкционированной свалки в городе Спасске Пензенской области запланирована на 2023 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«В текущем году в рамках реализации природоохранных мероприятий, согласованных с Минприроды России, планируется разработать проектную документацию за счет целевого использования экологических платежей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что рекультивацию земельного участка, на котором находится свалка, намечено начать в 2025 году в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

«Свалка города Спасска включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде», — отмечается в сообщении.